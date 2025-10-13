Alemania sufre más de la cuenta contra Irlanda del Norte

Un remate de cabeza de Nick Woltemade (minuto 31) permitió al equipo de Julian Nagelsmann, Alemania, imponerse en Windsor Park sobre Irlanda del Norte 1-0, pese a un gran número de ocasiones concedidas en la segunda mitad.

Alemania domina el Grupo A con nueve puntos, los mismos que su principal perseguidor, Eslovaquia, al que se enfrentará en Leipzig el próximo mes en el cierre de esta fase.

Pese a la derrota, los norirlandeses se mantienen solo a tres puntos del dúo que lidera la llave, y mantienen viva la esperanza por regresar a un Mundial por primera vez desde 1986. Impulsados por su victoria 2-0 contra Eslovaquia el viernes, los locales creyeron haberse adelantado con un tanto de Daniel Ballard (14’) , que quedó anulado por un fuera de juego en la construcción de la jugada.

Apenas quince minutos después, el atacante del Newcastle Woltemade aprovechó un saque de esquina botado por David Raum para adelantar a la Mannschaft.

El imponente atacante de 1,98 m ha incorporado los goles de cabeza a su repertorio en los últimos meses. La pasada temporada en Stuttgart, en la que anotó 17 goles, solo uno de ellos llegó así.

Sin embargo, desde su fichaje por las Urracas, ha marcado ya tres de sus cinco goles en su nuevo club con la cabeza. Pese a los intentos de los locales por empatar en la segunda mitad, la Mannschaft se mantuvo firme y llega a la decisiva fecha FIFA de noviembre con la ventaja del liderato, única posición del grupo que otorga un boleto directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. AFP