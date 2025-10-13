Amistoso internacional: Canadá confía en mejorar ante Colombia

La derrota del viernes, en un partido que los canadienses dominaron y que perdieron por un error defensivo, es la única desde junio, cuando el equipo norteamericano fue superado por Guatemala en la tanda de los penaltis tras empatar 1-1 al término del tiempo reglamentario.

Lea más: Partido amistoso en Corea: Recarga con aire asiático

“Necesitamos ponernos en este tipo de partidos y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Va a ser un partido difícil, no sé si ganaremos, pero vamos a jugar bien”, explicó el seleccionador canadiense a la televisión canadiense TSN.

Será la cuarta vez que el combinado nacional canadiense se enfrenta al de Colombia. En 1988 y 2014, Canadá cayó ante los cafeteros en sendos amistosos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero la selección de Marsch prefiere recordar la histórica victoria por 2-0 que consiguieron sobre Colombia en la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2000.