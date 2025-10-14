Fútbol Internacional

Inglaterra sella el primer cupo europeo y África completa sus clasificados directos

La lista de equipos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, se ha incrementado a 28 selecciones tras los resultados de las eliminatorias disputadas este martes. Las novedades más relevantes provienen de Europa y África.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 19:03
Harry Kane (I) de Inglaterra celebra con sus compañeros de equipo después de marcar un gol durante el partido de fútbol de las Eliminatorias Europeas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Letonia e Inglaterra en Riga, Letonia.
Harry Kane (I) de Inglaterra celebra con sus compañeros de equipo después de marcar un gol durante el partido de fútbol de las Eliminatorias Europeas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Letonia e Inglaterra en Riga, Letonia.TOMS KALNINS

Inglaterra, el primer europeo en asegurar su plaza

La selección de Inglaterra se convirtió en el primer representante europeo en sellar su pasaporte al Mundial. El equipo inglés logró su clasificación tras golear por 0-5 a Letonia. Los “Tres Leones” se unen así a los tres anfitriones y a los clasificados de otras confederaciones. Europa dispondrá de un total de dieciséis plazas en el torneo.

Harry Kane de Inglaterra reacciona tras ganar el partido de fútbol de las Eliminatorias Europeas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Letonia e Inglaterra en Riga, Letonia.
Harry Kane de Inglaterra reacciona tras ganar el partido de fútbol de las Eliminatorias Europeas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Letonia e Inglaterra en Riga, Letonia.

África define a sus clasificados directos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) completó la nómina de sus nueve clasificados directos para la cita mundialista. Costa de Marfil y Senegal, que disputarán su cuarta fase final de una Copa del Mundo, lograron los dos últimos billetes que estaban en juego.

Estos equipos se suman a los que ya habían asegurado su presencia: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. La CAF, además, dispondrá de una plaza en la repesca internacional.

El delantero extrella de Senegal, Sadio Mané (C), celebra con sus compañeros de equipo tras marcar un gol durante el partido del Grupo B de las eliminatorias africanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Senegal y Mauritania en el Estadio Abdoulaye Wade, en Diamniadio
El delantero extrella de Senegal, Sadio Mané (C), celebra con sus compañeros de equipo tras marcar un gol durante el partido del Grupo B de las eliminatorias africanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Senegal y Mauritania en el Estadio Abdoulaye Wade, en Diamniadio

Panorama por Confederación

La Copa del Mundo de 2026 será la primera en contar con 48 selecciones. A continuación, el detalle de los equipos ya clasificados:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

CONCACAF (3 plazas directas): Los tres países anfitriones ya están clasificados de oficio: Canadá, Estados Unidos y México. Otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos irán a la repesca.

CONMEBOL (6 plazas directas): La Confederación Sudamericana de Fútbol ya finalizó sus eliminatorias con seis clasificados directos: Argentina (vigente campeona del mundo), Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. Bolivia, tras concluir séptima, conquistó la plaza de repesca.

CAF (9 plazas directas): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

AFC (8 plazas directas): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí. La confederación asiática también contará con un pase para la repesca internacional.

UEFA (1 plaza directa): Inglaterra (primero de los dieciséis cupos que tendrá Europa).

OFC (1 plaza directa): Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de Oceanía. Por su parte, Nueva Caledonia participará en la repesca internacional con la aspiración de disputar por primera vez en un Mundial absoluto.

Enlace copiado