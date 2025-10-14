Inglaterra sella el primer cupo europeo y África completa sus clasificados directos

Inglaterra, el primer europeo en asegurar su plaza

La selección de Inglaterra se convirtió en el primer representante europeo en sellar su pasaporte al Mundial. El equipo inglés logró su clasificación tras golear por 0-5 a Letonia. Los “Tres Leones” se unen así a los tres anfitriones y a los clasificados de otras confederaciones. Europa dispondrá de un total de dieciséis plazas en el torneo.

África define a sus clasificados directos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) completó la nómina de sus nueve clasificados directos para la cita mundialista. Costa de Marfil y Senegal, que disputarán su cuarta fase final de una Copa del Mundo, lograron los dos últimos billetes que estaban en juego.

Estos equipos se suman a los que ya habían asegurado su presencia: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. La CAF, además, dispondrá de una plaza en la repesca internacional.

Panorama por Confederación

La Copa del Mundo de 2026 será la primera en contar con 48 selecciones. A continuación, el detalle de los equipos ya clasificados:

CONCACAF (3 plazas directas): Los tres países anfitriones ya están clasificados de oficio: Canadá, Estados Unidos y México. Otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos irán a la repesca.

CONMEBOL (6 plazas directas): La Confederación Sudamericana de Fútbol ya finalizó sus eliminatorias con seis clasificados directos: Argentina (vigente campeona del mundo), Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. Bolivia, tras concluir séptima, conquistó la plaza de repesca.

CAF (9 plazas directas): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

AFC (8 plazas directas): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí. La confederación asiática también contará con un pase para la repesca internacional.

UEFA (1 plaza directa): Inglaterra (primero de los dieciséis cupos que tendrá Europa).

OFC (1 plaza directa): Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de Oceanía. Por su parte, Nueva Caledonia participará en la repesca internacional con la aspiración de disputar por primera vez en un Mundial absoluto.