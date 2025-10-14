Qatar disputará su segundo Mundial consecutivo

De hecho, los dos tantos del equipo local fueron fruto de la pizarra de Lopetegui, que ha encontrado en al pierna derecha de Akram Afif, jugador del Al-Sadd, su mejor aliado sobre el terreno de juego.

Tal y como quedó claro a los 49 minutos en un saque de falta botado por Afif que el central Boualem Khoukhi convirtió en el 1-0 con un no menos certero remate de cabeza.

Pero Akram Afif, uno de los supervivientes de la selección catarí que disputó el pasado Mundial de Qatar, no estaba todavía satisfecho y volvió a dar muestras en el 74 de su precisión en el golpeo del balón en otro lanzamiento de falta que Pedro Miguel convirtió en el 2-0.

Un marcador que pareció asegurar un plácido final de partido para los de Julen Lopetegui, que se hizo cargo de equipo catarí el pasado mes de mayo tras sustituir en el banquillo al también español Luis García.

Pero todo se complicó para Qatar con la expulsión del centrocampista Tarek Salman, que vio la tarjeta roja directa a los 89 minutos por una dura entrada sobre un rival.

Una inferioridad numérica que pareció resucitar a Emiratos Árabes Unidos, que por unos momentos soñó con lograr el empate que necesitaba para logra el billete para el Mundial, tras recortar las distancias a los 98 minutos con el gol (2-1) de Sultan Adil.

Pero Qatar mantuvo su ventaja y los de Lopetegui disputarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá su segunda fase final de una Copa del Mundo tras la que jugaron en 2022 como anfitriones del torneo.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos se jugará su acceso a la repesca internacional en una eliminatoria con el perdedor del duelo que disputan este martes Arabia Saudí y Irak en la ciudad saudí de Yeda.