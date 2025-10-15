Argentina vence a Colombia y disputará su octava final en un Mundial Sub 20

En un partido tenso y emocionante disputado en el Estadio Nacional, la ‘Albiceleste’ se impuso con la anotación de Mateo Silvetti, convertida a los 72 minutos del compromiso.

Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos en 18 de las 24 ediciones disputadas. Con este pase, suma ya ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983. Su última conquista del torneo fue en 2007, con un equipo liderado por Sergio “Kun” Agüero.

Colombia, que logró su mejor resultado histórico en un Mundial juvenil en Emiratos Árabes Unidos 2003 (tercer lugar), disputará el sábado en Santiago el partido por el tercer puesto frente a Francia —campeón en 2013—, que perdió 5-4 por penales ante Marruecos en la otra semifinal.

Arropada por la inmensa mayoría de los 41.354 espectadores que desafiaron el frío, Colombia tomó la iniciativa desde el pitazo inicial, dominando el encuentro con velocidad y determinación.

Las primeras amenazas fueron ‘cafeteras’. A los 8 minutos, un cabezazo de Joel Canchimbo fue desactivado por el golero argentino Santino Barbi sobre la línea. Canchimbo (el hombre más activo) y Emilio Aristizábal lo intentaron sin éxito poco después.

El infortunio llegó para Colombia cuando Canchimbo salió lesionado a los 36 minutos por un aparente tirón muscular. Argentina buscó aprovechar el golpe anímico, pero el arquero colombiano, Jordan García, evitó providencialmente un pase peligroso de Ian Subiabre, cerrando el primer tiempo 0-0.

En el inicio de la segunda mitad, Argentina equilibró el juego con el ingreso de Mateo Silvetti, lo que le permitió acercarse con mayor peligro. No obstante, el arquero Barbi comenzó a imponer sus 1,91 m, evitando dos claras situaciones de gol: un remate de Jhon Rentería (54′) y un cabezazo de Juan Arizala (57′).

Argentina respondió con dos remates fallidos de Sarco y Silvetti, preámbulo de lo que ocurriría cuatro minutos después. El ágil Gianluca Prestianni avanzó a pura velocidad, descargó a la derecha sorprendiendo a la defensa, y allí apareció Silvetti, quien dentro del área remató con potencia a la base del palo derecho para marcar el 1-0 definitivo.

Colombia buscó el empate, pero la sólida defensa argentina se mantuvo firme, asegurando la clasificación a su octava final en un Mundial Sub-20.

Alineaciones:

Argentina: Santino Barbi - Julio Soler, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Dylan Gorosito (Santiago Fernández, 85) - Valentino Acuña (Tobías Andrada, 45), Milton Delgado, Ian Subiabre (Mateo Silvetti, 45), Gianluca Prestianni (Santino Andino, 90) - Alejo Sarco. D.T.: Diego Placente.

Colombia: Jordan García - Julián Bazán (Luis Miguel Landazuri, 79), Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala - Kéner González, Joel Romero, Elkin Rivero (Royner Benítez, 74) - Óscar Perea, Emilio Aristizábal, Joel Canchimbo (Jhon Rentería, 36). D.T.: César Torres.

