Premio de US$ 24 millones al campeón de la Libertadores

La Conmebol informó en un comunicado que su presidente, Alejandro Domínguez, celebró una reunión con los titulares de Liga Deportiva Universitaria de Quito; Isaac Álvarez; del Racing Club, Diego Milito; del Palmeiras, Leila Pereira, y del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, clasificados a las semifinales que se disputarán desde la próxima semana.

“En este marco, se anunció que el premio otorgado al campeón de la Conmebol Libertadores será incrementado en US$ 1.000.000 en la presente edición, alcanzando un total de US$ 24.000.000, el premio más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional”, afirmó la institución, cuya sede está en la cuidad paraguaya de Luque.

Además, agregó que el subcampeón se embolsará siete millones de dólares. La reunión también trató los detalles organizativos, logísticos y de seguridad de la final programada para el 29 de noviembre en Lima.

“Al cierre del encuentro, los presidentes de los clubes y las autoridades de la Conmebol firmaron un documento contra la violencia y el racismo, que ratifica el compromiso asumido por todos los equipos al momento de participar de la competición”, agregó el comunicado de la entidad. Previamente, en su cuenta en X, Domínguez destacó que cada vez está más cerca otra “Final Única de la CONMEBOL @Libertadores!” e invitó a “vivir la fiesta del fútbol” en Lima. EFE