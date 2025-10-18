Corinthians, campeón de la Libertadores femenina

En la definición por penales, Corinthians acertó sus cinco envíos al arco, el último convertido por Jhonson, y por el lado de Cali, Kelly Ibargüen estrelló su tiro en el larguero.

El Timão es el club más ganador de la Libertadores femenina, consigue la corona continental por sexta vez, luego de sus triunfos en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024, además de ser el primer tricampeón.

Para Brasil es la decimocuarta conquista en 17 realizaciones, y además de Corinthians también han sido campeones Sao José (3), Santos (2) , Ferroviária (2) y Palmeiras. Previamente se disputó el cotejo por el tercer puesto, en el que Ferroviária se impuso por 1-0 a Colo Colo de Chile con gol de Kati al primer minuto de juego. AFP

