Manchester United conquista Anfield

En duelo vibrante, pleno de ocasiones, que decidió un cabezazo de Harry Maguire para el Manchester United sobre el Liverpool, por la Premier League.

Después de las derrotas contra Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea, el equipo dirigido por Arne Slot continuó su caída en picada frente a su gran rival en el norte de Inglaterra en la octava fecha.

El Liverpool es cuarto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth (3º), mientras que el Manchester City (2º) tiene uno más y el Arsenal (1º) se distancia a cuatro del vigente campeón.

La noche ya empezó mal para los Reds, cuando un choque en el centro del campo entre Virgil Van Dijk y Alexis Mac Allister -que jugó el resto del partido con un gorro de protección- propició la jugada que finalizó en el 1-0 marcado por el camerunés Bryan Mbeumo tras solo 62 segundos.

Incisivo en la segunda parte, el Liverpool encontró premio con un remate de Cody Gakpo (78’) casi a puerta vacía tras pase de Federico Chiesa, que había entrado como revulsivo. Pero Maguire apareció en el minuto 84 con un cabezazo que silenció Anfield. AFP