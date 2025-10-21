3-0. El Barcelona liquida el choque en la primera parte y sigue invicto en Europa

El conjunto azulgrana, vigente campeón continental juvenil, salió decidido a prolongar su condición de invicto en Europa y no tardó en trasladarlo al marcador. Antes del cuarto de hora de juego, Adrián Guerrero aprovechó un error en la zaga del Olympiacos, recortó al portero y firmó el 1-0 (min. 13).

Con una presión efectiva y un juego combinativo vertical, el dominio local continuó y Orian Goren amplió la ventaja con un disparo raso que tocó en el poste y entró (2-0, min. 18).

El monólogo azulgrana no dio tregua y, pasado el ecuador del primer tiempo, el propio Goren dejó el choque encarrilado. Tras una pared por el costado derecho con Guillem Víctor, remató cruzado para el 3-0 (min. 24). El asedio sobre la meta rival continuó, aunque sin acierto, frente a un Olympiacos que se asomó tímidamente al área azulgrana por primera vez en el minuto 42.

Tras el paso por vestuarios, el Barcelona llevó el partido a una fase de mayor control, con posesiones más largas y ataques más pausados, consciente de que, con el triunfo en el bolsillo, no necesitaba arriesgar. Pol Planas movió el banquillo, y su equipo continuó llegando al área rival, aunque sin la misma precisión que en la primera mitad.

En los minutos finales, Oriol Pallàs pudo ampliar el marcador con un disparo cruzado que Christodoulopoulos logró despejar. Con este resultado, el Barcelona se coloca como líder provisional de la fase liga, a la espera de los partidos que disputen los otros equipos con dos victorias.