Sudamericana: Semifinal a puertas cerradas en Santiago

El encuentro de ida entre Universidad de Chile y Lanús se disputará a las 19:00 en un estadio Nacional vacío, por el castigo impuesto a la “U” de la Conmebol de 14 partidos sin público a raíz de los violentos incidentes de agosto ante Independiente de Avellaneda en Buenos Aires.

Lea más: Ronaldo Dejesús y su compleja recuperación

Los chilenos vienen de eliminar a Alianza Lima y se enfrentan a su primera semifinal continental desde 2011, cuando se alzaron con la Sudamericana bajo el mando del argentino Jorge Sampaoli, el único título internacional de su historia. Pero para Lanús, entusiasmado tras el Maracanazo a Fluminense (2-1 en el global en cuartos), el estadio vacío se presenta como una gran oportunidad.

“Vamos a ir a Chile con todo para tratar de volver a casa con posibilidades de poder hacernos fuertes acá, con toda nuestra gente. Vamos con mucha ilusión” , aseguró el DT Mauricio Pellegrino a la prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque está eliminado de la Copa Chile y a 17 puntos del líder del torneo nacional, la Sudamericana se presenta como la oportunidad de un gran título esta temporada para la “U”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pasar a la final del 22 de noviembre en Asunción sería para los azules un hito generacional. En sus filas tiene a los mediocampistas Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, campeones de la Sudamericana hace 14 años.

Pero Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013, no será un hueso fácil de roer. El cuadro de Pellegrino no ha perdido desde inicios de septiembre y en la Sudamericana tan solo cayó en uno de los 10 duelos que disputó. La revancha será el 30 de octubre en La Fortaleza, como apodan al estadio granate por su poderío de local. El ganador de la llave se enfrentará al ganador entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

A diferencia de Universidad de Chile, Lanús llega a Chile con sus aspiraciones puestas en la Copa Libertadores de 2026, una cita que podrá cumplir si rinde en la recta final del torneo argentino.

A falta de tres fechas, Lanús está a cinco puntos de clasificarse al menos al repechaje de la Libertadores del próximo año, y espera que su buena racha, acompañada por algún tropiezo de los de arriba, le permita el tiquete a la máxima cita continental. AFP