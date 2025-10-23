Copa Sudamericana: Lanús dilapida, la U de Chile da pelea

El decisivo encuentro de vuelta se jugará el próximo jueves en el estadio Ciudad de Lanús, a las 19:00, con un pronóstico reservado.

El equipo de Manuel Pellegrino demostró desde el primer minuto las virtudes que le han llevado a encadenar nueve partidos sin perder, con ocho victorias y un empate. Aunque la pelota fue propiedad de la U de Chile, ayer no encontró un juego fluido para romper el cerrojo granate.

Movieron la pelota hacia los costados, trataron de progresar hacia la posición del Nico Guerra, insertado entre los centrales argentinos, pero carecieron de profundidad y sobre todo de puntería.

Lanús asfaltó su camino hacia la victoria con dos zarpazos del número 19, Rodrigo Castillo, en apenas cinco minutos de intervalo, del minuto 24 al 29.

La segunda parte inició con la dinámica del fin de la primera parte, con los laicos buscando el descuento y los granates salidos atrás, hasta que en el minuto 60 Álvarez movió el banquillo y le dio resultado inmediato: entró Lucas di Yorio, y el hombre gol del Bulla cazó un rebote del portero en el área pequeña a la salida de un córner tras remate de Calderón y lo mandó a la red en la primera pelota que tocaba.

El empate llegó con el tiempo añadido, en una mano clara en el área, por medio de un penal cobrado por el que nunca falla: Charles Aránguiz tiene una efectividad de ciento por ciento.