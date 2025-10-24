Pulso por el liderato entre Palmeiras y Flamengo

Ambos equipos están empatados en lo más alto de la clasificación, con 61 puntos, cuando les faltan diez partidos para el final del campeonato. El primero en entrar en escena será el ‘Fla’, que el sábado jugará a domicilio frente a un Fortaleza que lucha por escapar de la zona de descenso a la segunda división.

Los dirigidos por Filipe Luís aún saborean la victoria in extremis en la ida de las ‘semis’ de la Libertadores frente a Racing Club, al que derrotaron gracias al solitario tanto del atacante colombiano Jorge Carrascal en el minuto 88.

Lea más: Mundial Femenino Sub 17: Paraguay, por el puntaje perfecto

Más difícil todavía lo tendrá el Palmeiras, que el domingo recibe en casa al Cruzeiro, tercer clasificado y a tan solo cinco puntos de los líderes, aunque con un partido más.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conjunto del portugués Abel Ferreira también está con un ojo puesto en la Libertadores. El jueves se llevó un revolcón en la cancha de Liga de Quito, donde perdió por un sorprendente 3-0 en la ida de las ‘semis. La eliminatoria se resolverá el próximo jueves en el Allianz Parque de São Paulo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Programa 30ª jornada: Sábado: 16:00 Atlético Mineiro-Ceará: 16:00 Vitória-Corinthians; 17:30 Fluminense- Internacional; 18:30 Sport Recife-Mirassol; 19:30 Fortaleza-Flamengo; 21:30 São Paulo-Bahía.

Domingo: 16:00 Botafogo-Santos (Globo TV); 16:00 Gremio-Juventude; 18:30 Bragantino-Vasco; 20:30 Palmeiras-Cruzeiro.

* Posiciones: Palmeiras 61, Flamengo 61, Cruzeiro 56, Mirassol 52, Bahia 49, Botafogo 46, Fluminense 41, Vasco 39, Sao Paulo 38, Bragantino 36, Corinthians 36, Grémio 36, Ceara 35, Internacional 35, Atlético Mineiro 33, Santos 31, Vitória 31, Juventude 26, Fortaleza 24, Sport 17.