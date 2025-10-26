Chivas golea en el clásico al Atlas del paraguayo González

Armando González, con un triplete, y Luis Romo marcaron para Chivas de Guadalajara, que subió al sexto lugar, el último que da acceso de forma directa a los cuartos de final.

Lea más: Damián Bobadilla anota en Brasil

Con su actuación, la “Hormiga” González, joven mexicano de 22 años, llegó a nueve conversiones y se puso a una de igualar al portugués Paulinho, del campeón Toluca, líder de los goleadores.

El argentino Mateo García descontó por el Atlas del estratega argentino Diego Cocca, undécimo, fuera de los lugares entre el séptimo y décimo que jugarán la repesca luego de la fase regular. El paraguayo Diego González fue titular en los Zorros.

En otros partidos, el Tigres venció por 2-0 al Tijuana y el León igualó 1-1 ante Pumas.

La ronda se abrió el viernes con los empates 4-4 entre el Juárez y Puebla, y de 2-2 entre el Mazatlán y el América. EFE