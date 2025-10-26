El IDV de Luis Zárate viaja a Brasil en busca de la final de la Sudamericana

Tras el empate 1-1 del pasado martes en Quito contra el Atlético Mineiro, Independiente del Valle tomó todas las precauciones en su preparación en busca de la tercera clasificación a una final de la Sudamericana, torneo en el que ganó los títulos de 2019 y 2022.

Lea más: Julio Enciso pierde con Estrasburgo en Francia

La revancha del martes se desarrollará en el Arena MRV, en Belo Horizonte, a las 21:30.

“Tenemos nuestras cualidades que podemos explotar y claro que podemos ganar, a pesar que Atlético Mineiro es muy fuerte de local, aprovecha muy bien las individuales que tiene y que son de primer nivel”, dijo Javier Rabanal a los periodistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico español resaltó que desde el final del anterior partido, fundamentó la preparación del equipo “en el orden táctico y mental”, para salir fuertes, cuidar que no les anoten y pescar las ocasiones en el arco contrario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rabanal resaltó la reaparición del defensa argentino Mateo Carabajal, tras cumplir dos partidos de suspensión en la disputa de la Sudamericana, por lo que con seguridad reaparecerá en el partido en Brasil en lugar de Andy Velasco.

“Hemos perdido a Andy Velasco y por el resto de la temporada a Juan Cazares”, dijo Rabanal, que tiene en Junior Sornoza al sustituto ideal de Cazares.

Si bien, el técnico no dejó entrever la alineación contra Atlético Mineiro, lo más probable será que presente a Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua, Junior Sornoza; Michael Hoyos y Claudio Espineli. EFE