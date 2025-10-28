Copa Libertadores: Racing va por la epopeya ante Flamengo

Campeón por primera y única vez de la Libertadores en 1967, cuando un pequeño Costas entraba en la cancha en brazos de los jugadores como mascota del equipo, la Academia va por una nueva epopeya continental casi un año después de alzar la Copa Sudamericana.

El club argentino llega al estadio El Cilindro de Avellaneda con la necesidad de revertir la derrota agónica que sufrió en Rio de Janeiro la semana pasada, donde el Fla se impuso por 1-0. Aunque el Mengão, que dirige el exlateral Filipe Luís, hizo méritos para ganar por más, el portero albiceleste, Facundo Cambeses, hizo al menos tres atajadas consagratorias que permitieron que los suyos sigan de pie.

Costas, fervoroso hincha de Racing, convocó a los seguidores a una multitudinaria reunión en Avellaneda antes de concentrar al plantel para el juego que definirá al primer finalista.

“Todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos”, dijo en un video divulgado en redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por una nueva final

Flamengo, con tres títulos en el bolso, se volvió habitual de las finales recientes de la Libertadores, con victorias en 2019 y 2022 y una final perdida en 2021. Es lo que se espera de una de las nóminas más valiosas de América.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Mengão juega a dos bandas esta temporada, pues apunta también al Brasileirão, en el que está segundo, apenas un punto debajo del líder Palmeiras, a falta de nueve jornadas para el final. Sin embargo, perdió el sábado en su visita a Fortaleza (1-0).

“Tenemos que olvidar la derrota rápido y corregir los errores. El miércoles tenemos el partido más importante de la temporada hasta ahora. Todos queremos estar en Lima”, dijo Filipe Luís, de 40 años, tras la derrota.

El prometedor timonel brasileño deberá hacer al menos una variante, ya que el delantero Pedro sufrió una fractura en el antebrazo derecho, mientras que el defensor Léo Ortiz está en condiciones de volver después de sufrir un golpe en la victoria liguera contra Palmeiras.

La antesala del choque estuvo marcada por un accidente en el estado de Rio de Janeiro de un autobús que transportaba a simpatizantes de Flamengo hacia Buenos Aires. Al menos 35 personas resultaron heridas, según el más reciente balance oficial.