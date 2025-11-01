El Génova destituye a Patrick Vieira

"El Génova anuncia que Patrick Vieira ya no es el entrenador del primer equipo", informó el club en un comunicado.

"El club desea agradecer al entrenador y a su equipo la dedicación y profesionalidad que han demostrado a lo largo de su trabajo y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras", añadió.

La de Vieira es la segunda destitución de la temporada en la Serie A, después de la del croata Igor Tudor en el Juventus Turín, equipo entrenado ahora por Luciano Spalletti.

El Génova, que juega este lunes ante el Sassuolo, estará dirigido de forma interina por Roberto Murgita, asistente hasta el momento en el primer equipo, y Domenico 'Mimmo' Criscito, entrenador de la cantera, a la espera de la decisión sobre el nuevo técnico.

El club más antiguo de Italia es colista con 3 empates y 6 derrotas. Solo 4 goles a favor y 13 en contra. Solo conoce la victoria en Copa Italia, donde se enfrentó a dos equipos de categoría inferior.

El de Vieira no será el único cambio en el Génova, que ya anunció la marcha de su director deportivo Marco Ottolini. En su lugar, a falta de anuncio oficial, llegará el español Diego López.