Barrios y Nico González entran en la convocatoria para recibir al Saint-Gilloise

Barrios fue baja en el encuentro del pasado sábado contra el Sevilla, por la leve dolencia sufrida hace una semana contra el Betis, mientras que Nico estaba pendiente de la evolución de un traumatismo padecido ante el Sevilla y que lo impidió entrenarse este lunes.

Dentro de la convocatoria ambos, la única baja es Juan Musso. El portero argentino se perderá su segundo choque seguido a causa de una faringoamigalitis, por lo que figuran en la citación tanto Salvador Esquivel como Dani Rubio, además de Jan Oblak, como guardametas para el compromiso de este martes.

La convocatoria está compuesta, además, por los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Clement Lenglet, José María Giménez, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Conor Gallagher y Koke Resurrección, además de Pablo Barrios; los extremos Giuliano Simeone, Carlos Martín y Nico González; y los delanteros Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori.