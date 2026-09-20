Cerro Porteño
20 de septiembre de 2026 a la - 10:25

Cecilio Domínguez deberá convivir con el color

Cecilio Andrés Domínguez Ruiz (32 años), futbolista de Cerro Porteño.
Cecilio Andrés Domínguez Ruiz (32 años), futbolista de Cerro Porteño.Club Cerro Porteño

Luego de la victoria del sábado por 1-0 sobre Rubio Ñu, el entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, habló brevemente del caso Cecilio Domínguez, quien por la lesión que arrastra, deberá convivir con el color.

Por ABC Color
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El fin de semana, Cerro Porteño le ganó 1-0 a Rubio Ñu en La Nueva Olla, con el gol del argentino Pablo Vegetti.

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En la conferencia de prensa, el entrenador azulgrana, Gustavo Adolfo Costas, habló del partido y otros temas, hasta que surgió la consulta relacionada con el talentoso Cecilio Domínguez, quien se encuentra inactivo por lesión.

“Tiene una pubalgia, y la pubalgia es jodida, es difícil. A veces pensás que ya estás, estás una semana bien, empezás a entrenar y te agarra de nuevo”, señaló el profesional argentino.

La pubalgia es un dolor persistente en la región del pubis y la ingle causado por la tensión excesiva y el desequilibrio entre los músculos del abdomen y los aductores de la pierna

La temporada del #10 azulgrana comprende 22 partidos, seis goles, tres asistencias, con 1.491 minutos en campo.

“Cecilio se va a tener que acostumbrar a veces a jugar con dolor. Eso es lo que te puedo decir”, señaló Costas, quien sigue invicto en su segundo ciclo en el Ciclón, con tres triunfos y dos igualdades.

Domínguez no estuvo presente en los últimos ocho juegos de Cerro, entre liga y Copa Libertadores. Su última aparición fue el 12 de agosto, en el empate 1-1 con Palmeiras.

Por la decimosegunda ronda del campeonato Clausura, el conjunto popular jugará el próximo sábado contra Trinidense, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00.