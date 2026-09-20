Cecilio Domínguez deberá convivir con el color

El fin de semana, Cerro Porteño le ganó 1-0 a Rubio Ñu en La Nueva Olla, con el gol del argentino Pablo Vegetti.

Lea más: Vegetti salva a Cerro y el Ciclón sigue en carrera

En la conferencia de prensa, el entrenador azulgrana, Gustavo Adolfo Costas, habló del partido y otros temas, hasta que surgió la consulta relacionada con el talentoso Cecilio Domínguez, quien se encuentra inactivo por lesión.

“Tiene una pubalgia, y la pubalgia es jodida, es difícil. A veces pensás que ya estás, estás una semana bien, empezás a entrenar y te agarra de nuevo”, señaló el profesional argentino.

La pubalgia es un dolor persistente en la región del pubis y la ingle causado por la tensión excesiva y el desequilibrio entre los músculos del abdomen y los aductores de la pierna

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La temporada del #10 azulgrana comprende 22 partidos, seis goles, tres asistencias, con 1.491 minutos en campo.

“Cecilio se va a tener que acostumbrar a veces a jugar con dolor. Eso es lo que te puedo decir”, señaló Costas, quien sigue invicto en su segundo ciclo en el Ciclón, con tres triunfos y dos igualdades.

Domínguez no estuvo presente en los últimos ocho juegos de Cerro, entre liga y Copa Libertadores. Su última aparición fue el 12 de agosto, en el empate 1-1 con Palmeiras.

Por la decimosegunda ronda del campeonato Clausura, el conjunto popular jugará el próximo sábado contra Trinidense, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00.