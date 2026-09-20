Gustavo Alfaro convoca a 28 jugadores para los amistosos ante Bolivia y Colombia

La pausa mundialista quedó atrás y la Selección Nacional vuelve al ruedo. Tras su paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Albirroja enciende motores para iniciar un nuevo ciclo, con la mirada puesta ya en la Copa del Mundo 2030 -en el que Paraguay será una de las sedes- y una agenda que contempla dos amistosos en territorio norteamericano.

Lea más: Harrison detalla la negociación con Alfaro y abre la puerta a los juveniles para el ciclo entrante

Para este primer examen de la era post-mundial, el seleccionador Gustavo Alfaro —quien recientemente firmó su extensión de vínculo hasta 2030— oficializó la lista de 28 futbolistas convocados. Este llamado marca el tan esperado reencuentro del grupo y el puntapié inicial de una renovada etapa de trabajo con vistas a los próximos desafíos oficiales, teniendo como el más próximo la Copa América Estados Unidos 2028.

La gira por Estados Unidos medirá el pulso del combinado nacional ante rivales sudamericanos de fuste. El primer asalto será ante Bolivia el domingo 27 de septiembre en el Audi Field de Washington D. C., a partir de las 17:30 (hora paraguaya). Posteriormente, el plantel se trasladará a Nueva Jersey para medirse ante Colombia el viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium, desde las 21:00 (hora paraguaya).

Las nuevas apuestas en el nuevo ciclo de Gustavo Alfaro

La convocatoria del “cazador de utopías” trae consigo caras nuevas que se estrenan bajo su mando. Entre las novedades figuran el portero de Nacional Santiago Rojas, el zaguero Cléver Ferreira Ñamandú de gran presente en Atlético Tucumán, el defensor de Cerro Porteño Alexis Cañete, el mediapunta del Wolverhampton Enso González, el volante de Independiente del Valle Hugo Quintana, además de los delanteros Robert Morales de Pumas de la UNAM y Hugo Adrián Benítez de Nacional.

Asimismo, el estratega argentino dispuso retornos de algunas piezas que no pudieron integrar la lista definitiva para la cita ecuménica de Norteamérica 2026: el lateral de Libertad Alan Benítez (que quedó fuera de la lista del Mundial por lesión), Mathías Villasanti (Grêmio) —quien previo al Mundial recuperaba su mejor forma física tras superar una rotura de ligamentos cruzados— y Hugo Cuenca, proveniente del Celta de Vigo Fortuna.

Las bajas de la lista mundialista

En contrapartida, de aquellos futbolistas que integraron el plantel en la cita norteamericana, quedan al margen de esta doble fecha FIFA el mediocampista Damián Bobadilla, el mediapunta Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, el zaguero Víctor Gustavo Velázquez, el volante Braian Ojeda, el delantero Isidro Pitta, el defensor Fabián Balbuena, el centrodelantero Gabriel Ávalos y el guardameta Roberto “Gatito” Fernández.

La lista de 28 jugadores

Arqueros: Orlando Gill (Lille Olympique – Francia), Gastón Olveira (Olimpia – Paraguay) y Santiago Rojas (Nacional - Paraguay)

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras – Brasil), Omar Alderete (Sunderland – Inglaterra), Junior Alonso (Atlanta United - Estados Unidos), José Canale (Lanús – Argentina), Cléver Ferreira (Atlético Tucumán – Argentina), Alexis Cañete (Cerro Porteño – Paraguay), Juan Cáceres (Dinamo Moscú – Rusia), Alexandro Maidana (Atlético Talleres – Argentina) y Alan Benítez (Libertad – Paraguay).

Mediocampistas: Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Canadá), Hugo Cuenca (Celta de Vigo Fortuna – España), Enso González (Wolverhampton Wanderers – Inglaterra), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Inglaterra), Maurício Magalhães (Palmeiras – Brasil), Matías Galarza (Inter Miami - Estados Unidos), Mathías Villasanti (Grêmio – Brasil) y Hugo Quintana (Independiente del Valle – Ecuador).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United - Estados Unidos), Julio Enciso (Ipswich Town – Inglaterra), Ramón Sosa (Palmeiras – Brasil), Gustavo Caballero (Santos – Brasil), Alex Arce (Independiente Rivadavia – Argentina), Antonio Sanabria (Internacional – Brasil), Robert Morales (Pumas UNAM - México) y Hugo Adrián Benítez (Nacional - Paraguay)