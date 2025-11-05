Chelsea se salva del descalabro ante el sorprendente Qarabag

El joven nacido en Madrid e internacional con Argentina salió al rescate de un Chelsea al que el Qarabag le había remontado el gol inicial de Estêvão. Con su jugada más característica —encarar y buscar el disparo—, Garnacho logró un empate que deja a los de Enzo Maresca con siete puntos de doce posibles, exactamente los mismos que el valiente Qarabag.

Los azeríes volvieron a jugar otro gran partido en Europa. Pese a verse 0-1 abajo a los quince minutos, tras otro gol de Estêvão —el niño maravilla de los ‘Blues’ que ha marcado en cuatro de sus últimos siete partidos—, el Qarabag remontó en un abrir y cerrar de ojos.

En el periodo entre el minuto 29 y el 39, el caos se apoderó de la defensa del Chelsea. Leandro Andrade cazó un rechace al palo tras un jugadón del colombiano Camilo Durán para poner el 1-1 en el 29′, y Marko Jankovic anotó de penalti el 2-1 diez minutos después, engañando a Robert Sánchez. Ambas jugadas que castigaron al Chelsea llevaron el sello negativo de Jorrell Hato, el central neerlandés que perdió la pelota que originó el 1-1 y cometió el penalti del 1-2. Vaya tarde para el joven defensor.

Con 2-1 al descanso y en un campo que era una encerrona, Enzo Maresca, que ya había perdido a los ocho minutos a Romeo Lavia por una lesión en el muslo, hizo tres cambios de una tacada para intentar cambiarle la cara al partido. Entraron Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Liam Delap.

El técnico italiano casi dio con la tecla, porque Garnacho no tardó ni nueve minutos en lograr el empate (2-2, min. 53), en un remate raso clavado al palo. Además, Enzo Fernández rozó la remontada en un disparo desde dentro del área que repelió el meta del Qarabag.

En el tiempo de descuento, con los suplentes del Qarabag listos para saltar al campo a asegurar el empate, Garnacho conectó de tijera el que hubiera sido su doblete de la noche, pero lo estrelló en el cuerpo del portero y ya no hubo tiempo para más.

El resultado es un empate que sabe a poco al Chelsea, pero que es gloria para un Qarabag que ni en sus mejores sueños se veía con siete puntos después de cuatro jornadas. Los ‘Blues’ llegarán con un punto de presión extra a la próxima jornada, cuando reciban en Stamford Bridge al Barcelona.

Ficha Técnica

Qarabag (2): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquilyev (Bolt, m.74); Bicalho, Jankovic, Andrade (Bayramov, m.61); Borges (Addai, m.31), Zoubir (Kashchuk, m.74) y Durán (Akhundzade, m.61).

Chelsea (2): Sánchez; James, Hato, Adarabioyo, Cucurella; Lavia (Caicedo, m.8), Andrey Santos (Enzo, m.46), Joao Pedro (Buonanotte, m.71); Estêvão, Gittens (Garnacho, m.46) y George (Delap, m.46).

Goles: 0-1, m.16: Estêvão; 1-1, m.29: Leandro Andrade; 2-1, m.39: Jankovic (p.); 2-2, m.53: Garnacho.

Árbitro: Sebastian Gishamer (Austria). Amonestó a Matheus Silva (m.47) y Medina (m.87), por Qarabag, y a Andrey Santos (m.44), James (m.47) y Caicedo (m.91), por Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Tofiq Bahramov Stadium (Bakú).

