Lamine Yamal evita el naufragio de Barça en el festival de goles en Brujas

El extremo recuperó la magia después de unas semanas irregulares por molestias en el pubis y lideró la reacción de su equipo ante un Brujas que, pese a avanzarse en el marcador en tres ocasiones, no consiguió sumar los tres puntos. El punto conseguido en Bélgica sabe a poco para el Barcelona, que dejó escapar una oportunidad para asentarse en la zona alta de la fase liga de la Liga de Campeones.

Las bajas obligaron a Flick a repetir la misma alineación que presentó en la victoria del pasado domingo ante el Elche (3-1). Y en el estadio Jan Breydel, el equipo se pareció poco al que antes del primer cuarto de hora ya había marcado dos goles al conjunto ilicitano. Su rival empezó intenso, atento, tapando a De Jong y Casadó en la medular y mordiendo en ataque.

El italiano Tresoldi abrió el marcador en los primeros compases del encuentro (1-0, min.6). La jugada del gol evidenció las carencias defensivas de los de Flick: Koundé rompió el fuera de juego de Forbs, que asistió desde la banda derecha al ‘9’ italiano que no perdonó ante ‘Tek’ (Szczesny).

El varapalo inicial no asustó al Barça, que en menos de dos minutos empató el encuentro en el primer ataque profundo que intentó. Fermín cedió el balón a Ferran Torres, quien definió con clase ante el guardameta Nordin Jackers (1-1, min.8). Séptima diana la temporada para Ferran, que está devolviendo con goles la confianza de Flick como ‘9’ titular del equipo.

Pero la tranquilidad duró poco. En la salida de un córner, el conjunto belga recuperó el balón y ningún jugador azulgrana fue capaz de frenar la contra de su rival, que con cuatro pases se plantó en la portería. Esta vez Forbs, asistido por Tresoldi, volvía a adelantar al Brujas (2-1, min.17). Débil en los duelos y desordenado en la presión, el conjunto de Flick daba muestras de su permeabilidad atrás.

El joven talento de Mataró, Lamine Yamal, con más chispa física respecto a los últimos partidos, fue la mejor arma ofensiva. Tras el paso por los vestuarios, y con la entrada de Robert Lewandowski y Dani Olmo, el Barça aumentó la intensidad.

La osadía de Flick dio sus frutos. Un zapatazo de Eric García acabó en el travesaño antes de que Yamal brillara con la magia de los elegidos. El canterano trazó una pared con Fermín y se zafó de la zaga local con clase para definir con el exterior desde el interior del área y poner el 2-2 en el minuto 61.

La alegría se esfumó rápidamente para el conjunto catalán. Forbs, una pesadilla constante, perdonó el tercero y en la siguiente concesión azulgrana no falló. El delantero portugués marcó el tanto picando el balón por encima de ‘Tek’ (3-2, min.64).

El Barça se agarró al desequilibrio de Yamal para buscar el empate. El ’10′ azulgrana volvió a dar aire a su equipo en el minuto 77, generando peligro por la banda derecha con un centro que desvió Tzolis antes de acabar en la red, significando el 3-3 en propia puerta.

El partido tuvo un final de infarto. El VAR anuló un penalti a Forbs y, en el minuto 90, el Brujas marcó el cuarto tras una frivolidad de Szczesny, pero el VAR lo invalidó por falta de Vermant al portero polaco. Lamine Yamal fue la mejor noticia de la noche para los de Flick, pero el tanto de la victoria no llegó.

Ficha Técnica

Brujas (3): Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika (Audoor, min. 84; Vetlesen, min. 87); Carlos Forbs (Diakhon, min. 78), Vanaken, Tzolis; y Tresoldi (Vermant, min. 78).

Barcelona (3): Szczesny; Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia (Cubarsi, min. 93), Balde (Gerard Martín, min. 93); De Jong, Casadó (Olmo, min. 58); Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, min. 58) y Rashford (Roony Bardghji, min. 83).

Goles: 1-0, min. 6: Tresoldi. 1-1, min. 8: Ferran Torres. 2-1, min.17: Forbs. 2-2, min. 61: Lamine Yamal. 3-2, min. 64: Forbs. 3-3, min. 77: Tzolis, en propia puerta.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Seys (min. 32), Kounde (min. 47), Diakohn (min. 81), Lamine Yamal (min. 81) y a Fermín (min. 85).

Incidencias: Asistieron unos 29.000 espectadores en partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Jan Breydel de Brujas.

