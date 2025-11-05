Inter esquiva el desastre ante el sorprendente Kairat Almaty

Los novatos de la ‘Champions’ rozaron la campanada en San Siro, y lo hicieron con merecimiento. Fueron capaces de minimizar a uno de los candidatos al título, crecieron desde una inferioridad teórica y compitieron de tú a tú en una plaza tan mítica como la milanesa. No es nada fácil hacer lo que hizo el Kairat; por un momento, su rebeldía puso contra las cuerdas a un equipo que ha sido finalista dos veces en los últimos tres años, que mantiene el pleno de victorias en esta edición y que, hasta hoy, no había encajado gol.

La muralla nerazzurra fue quebrada por el israelí Ofri Arad. Su tanto, el segundo de su equipo en la máxima competición de clubes, significó el empate momentáneo. Antes, entre el dominio y los acercamientos constantes de los dirigidos por el rumano Cristian Chivu, apareció el de siempre para encaminar la victoria: el capitán Lautaro Martínez. El ‘Toro’ sumó su cuarto gol en cuatro partidos de la competición, el decimotercero en trece partidos desde que comenzó la pasada edición, números que agigantan su leyenda en la parte interista de Milán.

El gol del argentino representó a la perfección lo que es este jugador: pura pelea en el corazón del área. El ‘Toro’ demostró poderío físico, potencia y clarividencia para, entre una maraña de jugadores, encontrar el hueco que significó el 1-0 al minuto 45.

Sin embargo, el dominio del Inter, aunque palpable, no fue efectivo. El Kairat, con muy poco, hizo daño. Satpaev fue el primero en avisar con un zapatazo que se estrelló en el larguero. Y nada más comenzar la segunda mitad, aprovechando un momento de confusión en un saque de esquina, Arad remató solo para superar a Sommer y hacer soñar a los kazajos con el 1-1 al minuto 55.

Duró algo más de diez minutos la alegría asiática en San Siro, mucho más de lo esperado y, quizá, menos de lo merecido. Pero cuando Chivu agitó el avispero con los cambios, llegó el tanto definitivo que puso fin a la agonía. Tuvo que ser un defensa como Carlos Augusto el que desbloqueara la complicada situación al minuto 67. Su zurdazo desde fuera del área, raso y pegado al palo izquierdo de Anarbekov, puso sentido común en un enfrentamiento que pudo terminar en campanada.

El Inter solventó la papeleta y, gracias a Lautaro y Carlos Augusto, opacó el gran partido del Kairat. El equipo nerazzurro mantiene el pleno de victorias, aunque terminó el duelo encajando su primer gol en la competición. Los octavos de final están más cerca para el Inter. El Kairat, con un solo punto, se mantiene fuera de los puestos de play-off, pero deja una actuación memorable en San Siro.

Ficha Técnica

Inter de Milán (2): Sommer; Bisseck (Akanji, m.80), De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (Sucic, m.63), Barella (Calhanoglu, m.71), Zielinski, Dimarco; Pio Esposito (Thuram, m.71) y Lautaro (Bonny, m.46).

Kairat Almaty (1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Satpayev, Ofri Arad, Kasabulat (Sadybekov, m.76), Gromyko (Tapalov, m.46); Jorginho (Zaria, m.76), Edmilson.

Goles: 1-0, m.45: Lautaro; 1-1, m.55: Arad; 2-1, m,67: Carlos Augusto.

Árbitro: Branco Godinho (Portugal). Amonestó a Barella (m.58) y a Jorginho (m.6).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Fuente: EFE