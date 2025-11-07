LaLiga de España: Oyarzabal evita derrota de la Real Sociedad en Elche

Álvaro Rodríguez había adelantado a los locales a la hora de partido (57’) y parecía que el Elche iba a lograr la victoria cuando el defensa austríaco David Affengruber derribó en el área al nigeriano Umar Sadiq.
Oyarzabal no falló desde los once metros y alargó a cuatro la racha de partidos sin derrota de la Real Sociedad en LaLiga.
Resultado y programación, fecha 12: Viernes: Elche 1-Real Sociedad 1; Sábado: Girona vs. Alavés, Sevilla vs. Osasuna, Atlético de Madrid vs. Levante, Espanyol vs. Villarreal; Domingo: Athletic vs. Real Oviedo, Rayo vs. Real Madrid, Mallorca vs. Getafe, Valencia vs. Betis y Celta vs. Barcelona.
Posiciones: Real Madrid 30, Barcelona 25, Villarreal 23, Atlético de Madrid 22, Betis 19, Espanyol 18, Getafe 17, Alavés y Elche 15.
