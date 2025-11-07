Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2025 - 20:11

LaLiga de España: Oyarzabal evita derrota de la Real Sociedad en Elche

Mikel Oyarzabal, de penal, marcó el gol del empate para Real Sociedad.
Mikel Oyarzabal, de penal, marcó el gol del empate para Real Sociedad.

Elche y Real Sociedad empataron este viernes 1-1 en la duodécima jornada de LaLiga, un punto con sabor a victoria para los visitantes, que lograron igualar el encuentro con un penal en el 89’ transformado por Mikel Oyarzabal.

Por ABC Color

Álvaro Rodríguez había adelantado a los locales a la hora de partido (57’) y parecía que el Elche iba a lograr la victoria cuando el defensa austríaco David Affengruber derribó en el área al nigeriano Umar Sadiq.

Oyarzabal no falló desde los once metros y alargó a cuatro la racha de partidos sin derrota de la Real Sociedad en LaLiga.

Resultado y programación, fecha 12: Viernes: Elche 1-Real Sociedad 1; Sábado: Girona vs. Alavés, Sevilla vs. Osasuna, Atlético de Madrid vs. Levante, Espanyol vs. Villarreal; Domingo: Athletic vs. Real Oviedo, Rayo vs. Real Madrid, Mallorca vs. Getafe, Valencia vs. Betis y Celta vs. Barcelona.

Posiciones: Real Madrid 30, Barcelona 25, Villarreal 23, Atlético de Madrid 22, Betis 19, Espanyol 18, Getafe 17, Alavés y Elche 15.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy