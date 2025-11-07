Palmeiras es el nuevo líder del Brasileirão con aporte guaraní

Este resultado fue clave para el “Verdão”, dado que se produjo tras el empate 2-2 registrado en la víspera entre Flamengo y São Paulo. Dicho marcador dejó abierta la posibilidad perfecta para que el conjunto dirigido por el técnico Abel Ferreira asumiera el primer puesto en solitario.

El equipo de Palmeiras solo necesitaba un punto para colocarse como líder en la tabla de posiciones. Sin embargo, no se conformó y, jugando como local, buscó activamente la victoria. Apoyado en dos goles claves de su joven figura, Vitor Roque, logró llevarse los tres puntos completos.

El capitán Gustavo Gómez tuvo una destacada actuación, jugando los 90 minutos del encuentro con gran solidez defensiva en el fondo del Palmeiras. En la alineación titular del “Verdão” también estuvo el atacante Ramón Sosa, quien fue reemplazado a los 56 minutos de juego por el mediocampista Allan.

Vitor Roque se consolidó como la gran figura del encuentro, anotando sus dos goles a los minutos 67 y 80. Con esta memorable actuación, el delantero celebró de la mejor manera su reciente primera convocatoria con la selección nacional de Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el lado del Santos, el paraguayo Alexis Duarte disputó el partido completo, demostrando gran despliegue físico y orden defensivo. Su compatriota Gustavo Caballero también tuvo minutos al ingresar al campo en el minuto 65, sustituyendo al jugador Robinho Jr.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro se jugó sin la presencia de Neymar Jr., la principal estrella del “Peixe”. El astro brasileño fue preservado y no jugó, debido a las complejas condiciones que presentaba el césped sintético del estadio en cuestión.

Gracias a este importante triunfo, Palmeiras acumula un total de 68 puntos, superando a Flamengo por tres unidades en la tabla. Además, tiene dos triunfos más, lo que constituye el primer criterio de desempate en el reñido torneo brasileño de primera división. }

Por el contrario, la situación se complica seriamente para el Santos, que cae peligrosamente a la temida zona de descenso. Ahora comparte esos puestos difíciles con Juventude, Fortaleza y el tradicional equipo de Sport Recife.

El calendario próximo tampoco le da tregua al Santos FC, que se enfrenta a desafíos complicados y decisivos. El domingo deberá visitar al Flamengo en el mítico Maracaná y luego recibirá nuevamente a Palmeiras en casa, en la revancha.

Este último encuentro será un duelo aplazado que corresponde a la primera vuelta del campeonato nacional. Vitor Roque, con sus dos recientes anotaciones, alcanza las 15 dianas en lo que va del torneo. Con esto, atacante se posiciona como el tercer máximo goleador del Brasileirão, por detrás de Kaio Jorge (Cruzeiro) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), quienes comparten la punta con 17 tantos.