La furia de Abel Ferreira: “Estamos discutiendo títulos y perdiendo jugadores para hacer amistosos”

Sin embargo, el camino del “Verdão” se presenta cuesta arriba debido a una circunstancia recurrente en el fútbol. La inminente doble fecha de selecciones sudamericanas, programada para noviembre, restará tiempo valioso de trabajo a su cuerpo técnico. El estratega Abel Ferreira podría enfrentar hasta siete ausencias de peso.

Tras vencer 2-0 al Santos y quedar momentáneamente puntero por encima del Mengao, el entrenador del Verdao disparó contra la FIFA por la organización. "Estamos discutiendo títulos y perdiendo jugadores para hacer amistosos“, lanzó. Acto seguido, reforzó: “Hay mucho que hacer y cambiar, decisiones difíciles que hay que tomar. Esto no puede suceder, no existe en ningún lugar del mundo“.

A su vez, se mostró molesto por la adaptación que tienen que hacer los elencos de la región (que tienen definidas las plazas rumbo al Mundial 2026 desde septiembre) para estar a la par de los del Viejo Continente. "¿Tenemos que ajustar el calendario de acuerdo al europeo? No lo sé“, cuestionó.

Finalmente, insistió: "Debería ser motivo de profunda reflexión. A veces es incluso vergonzoso que estemos perdiendo jugadores para partidos amistosos. Eso no está bien. Es inaceptable“.

Por el momento, el cuerpo técnico de Abel Ferreira maneja como confirmadas dos bajas cruciales en la ofensiva de su plantilla. Se trata del delantero José Manuel Flaco López, convocado por la Selección Argentina, y de Vitor Roque, quien fue llamado a filas por la selección absoluta de Brasil, por Carlo Ancelotti.

No obstante, la lista de futbolistas ausentes tiene una alta probabilidad de aumentar en los siguientes días. Esto dependerá directamente de las citaciones que realicen el resto de las federaciones sudamericanas. Según reportes, el “Verdão” también perdería al lateral Joaquín Piquerez y al mediocampista Facundo Torres, ambos de Uruguay.

A este grupo se sumarían el volante Emiliano Martínez (Uruguay), el líder defensivo y capitán Gustavo Gómez (Paraguay), y el talentoso atacante Ramón Sosa (Paraguay). La ventana de partidos de selecciones, conocida como Fecha FIFA, se llevará a cabo del lunes 10 al martes 18 de noviembre.