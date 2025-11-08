Ancelotti cita al arquero John por Hugo Souza

John, de 29 años, “entró en el lugar de Hugo Souza, del Corinthians, que está lesionado”, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La Verdeamarela enfrentará el 15 de noviembre a Senegal en el Emirates Stadium, en Londres (13:00 de Paraguay), y tres días después jugará contra Túnez en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, en el nordeste de Francia (16:30), en preparación para el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Fichado a finales de agosto por el Forest, procedente del Botafogo, John tiene la oportunidad de debutar con su selección nacional.

Bento (Al Nassr) y el veterano Ederson (Fenerbahçe) son los otros guardametas que Ancelotti tendrá a su disposición. Serán los últimos amistosos del año para los pentacampeones mundiales. AFP