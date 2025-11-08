Primer triunfo de la Albirroja Sub 17 en el Mundial de Qatar

El primer tanto de la escuadra guaraní llegó a los 51 minutos de la complementaria cuando Thiago Aranda aprovechó un rebote cedido por el arquero panameño, luego de un potente disparo rasante ejecutado por Carlos Franco, quien previamente había combinado con Pedro Villalba tras un tiro de esquina.

Solo tres minutos después, a los 54′, se concretó la expansión de la ventaja gracias a una destacada jugada personal de Pedro Villalba, quien recibió un gran cambio de frente de Tobías Acosta por la derecha. Tras una diagonal hacia el centro, el extremo de Libertad superó a su marcador y sometió a Adamir Aparicio con una definición potente.

El descuento para Panamá se produjo en el tercer minuto del tiempo adicional, generando un momento de incertidumbre cerca del final del compromiso. Fue un desafortunado autogol del defensor Aldo Sanabria, quien, en su afán de despejar un tiro libre de Estevis López, peinó el esférico introduciéndolo en la portería defendida por Matías Fernández, quien dejó su arco desprotegido cuando se disponía a salir en la disputa por el balón.

La victoria es una importante inyección de moral y un punto de inflexión después de la derrota sufrida en el debut mundialista ante Uzbekistán. Con estas tres unidades, la Albirroja Sub 17 se acomoda en el Grupo J, manteniendo firmes sus oportunidades de avanzar a la siguiente ronda, incluso con opciones de clasificar entre los dos primeros puestos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque el equipo de Uglessich evidenció una mejoría respecto al partido anterior, persisten debilidades y ciertas desatenciones en la zona defensiva que, en instancias futuras, podrían llegar a costar caro. El dominio del juego fue mayoritariamente a favor de Paraguay, especialmente en la segunda mitad, a pesar de haber malogrado varias claras ocasiones de gol durante el encuentro.

El cuerpo técnico deberá concentrarse ahora en la corrección de estas falencias en la preparación para el encuentro final y decisivo de la fase de grupos. Si bien el autogol de Sanabria añadió tensión innecesaria a los minutos finales, la victoria por 2-1 se logró consumar con éxito. Paraguay se sitúa en el tercer lugar del grupo con 3 puntos.

El crucial y último partido de la fase de grupos para la Albirroja está programado para el próximo martes 11 de noviembre a las 10:30 (hora local de Qatar). El equipo guaraní se enfrentará a la selección de la República de Irlanda, y el encuentro se llevará a cabo en la Cancha 5 del complejo Aspire Zone, en Doha.

Síntesis del partido

Estadio: Aspire Zone - Cancha 4, Doha, Catar. Árbitro: Vasileios Fotias (GRE). Asistentes: Andreas Meintanas (GRE) y Michail Papadakis (GRE). Cuarto árbitro: Jasper Vergoote (BEL). Quinto árbitro: Martijn Tiesters (BEL).

Paraguay (2): Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Alan Ledesma (58’ Diego Ruiz), Aldo Sanabria, Thiago Vera (90’+2’ Derlis Almada) y Carlos Franco (72’ Milan Freyres); Pedro Villalba (90’+2’ Jhosías Campss) y Mauricio De Carvalho (58’ José Buhring). DT: Mariano Uglessich.

Panamá (1): Adamir Aparicio; Anthony Ramos, Joseph Pacheco, Shayron Stewart y Héctor Brias (74’ Stephen Domínguez); Estevis López, Adrián Olivardia (68’ Héctor Guerra), Jossimar Insturain, Edgardo Tovares y Moisés Richards; Ángel James (81’ Gerson Gordon). DT: Leonardo Pipino.

Goles: 51’ Thiago Aranda y 54’ Pedro Vilallba (PAR); 90’+4’ Aldo Sanabria c/s/v (PAN). Amonestados: 42’ Alan Ledesma y 51’ Mauro Coronel (PAR); 38’ y 47’ Jossimar Insturain, 56’ Joseph Pacheco y 78’ Anthony Ramos (PAN). Expulsado: 47’ Jossimar Insturain (PAN).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.