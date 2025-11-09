Mundial Sub 17: Marruecos derrota 16-0 a Nueva Caledonia

El seleccionado africano de Marruecos, con su victoria por 16-0 a Nueva Caledonia, superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que no le sirvió para alcanzar de forma matemática la siguiente ronda.

El equipo marroquí ha quedado tercero del Grupo B por detrás de Japón y Portugal. Las expulsiones por roja directa en los minutos 22 y 31 sufridas por los jugadores de Nueva Caledonia, Typhan Dreuko y de Jean Canehjmez, respectivamente, influyeron en el resultado final.

Cuando Canehjmez abandonó el terreno de juego, Marruecos ganaba 3-0. En media hora, Nueva Caledonia encajó ese número de goles y en los 60 minutos siguientes recibió otros 13 tantos.

Los atletas del combinado marroquí se repartieron los goles de la siguiente forma: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, firmaron un doblete; y Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew, completaron, con un tanto cada uno, un marcador histórico. EFE