09 de noviembre de 2025 - 18:00

Mundial Sub 17 Qatar: Argentina e Italia arrasan

Juan Manuel Centurión (i) y Fernando Closter, jugadores de la selección de Argentina, que goleó a Fiyi por 7-0.Gentileza
Juan Manuel Centurión (i) y Fernando Closter, jugadores de la selección de Argentina, que goleó a Fiyi por 7-0.Gentileza

Argentina e Italia terminaron la fase de grupos del Mundial sub-17 de Qatar con sendas victorias frente a Fiyi (0-7) y Sudáfrica (3-1), respectivamente, con las que cerraron su pase hacia los dieciseisavos de final con pleno de puntos.

De momento, son las dos únicas selecciones que han conseguido tres victorias en sus tres primeros partidos y fueron las mejores de un domingo en el que otros 14 equipos culminaron la fase de grupos con la clasificación directa de Bélgica, Portugal, Japón, Senegal, Croacia y Sudáfrica.

Se despidieron del torneo definitivamente Fiyi, Nueva Caledonia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bolivia, mientras que Marruecos y Túnez tienen muchas papeletas para sacarse un billete hacia los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros clasificados.

En la pelea por el tercer puesto, Marruecos logró una goleada histórica: ganó 16-0 a Nueva Caledonia y firmó el resultado más amplio de todos los Mundiales FIFA en todas las categorías y géneros.

Superó un 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17 de Egipto 1997 y, con ese marcador, sumó tres primeros puntos y obtuvo una diferencia de goles amplia con opción de alcanzar la siguiente ronda.

