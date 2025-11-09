Necaxa destituye al argentino Fernando Gago

Los medios mexicanos anunciaron la salida del estratega Fernando Gago a falta de un pronunciamiento del Necaxa, que terminó en la decimotercera posición de la tabla de posiciones.

El viernes, en el último partido del campeonato, el Necaxa empató 1-1 con Mazatlán. Gago, de 39 años, extécnico de Boca Juniors, llegó en junio pasado al Necaxa en medio de la polémica que había generado su salida del Chivas de Guadalajara en octubre del 2024.

El timonel, quien como jugador actuó en clubes como el Real Madrid, Valencia y Roma, dirigió a Chivas de enero a octubre del año pasado. Dejó al equipo mexicano en la parte final del torneo para dirigir a Boca Juniors, a pesar de que en varias ocasiones desmintió su intención de abandonar México.

Con Chivas tuvo un record de 17 triunfos, nueve empates y 12 derrotas en los 38 partidos que dirigió al club de Guadalajara.

Su paso con Boca Juniors fue decepcionante. Luego de seis meses fue despedido. De los 30 partidos que dirigió ganó 17, empató seis y perdió siete. Bajo su cargo, Boca quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores de América 2025.

Su salida del conjunto argentino se dio en abril pasado después de perder el derbi ante River Plate. A pesar de los malos resultados el Necaxa se fijó en el estratega para el Apertura 2025, torneo en el que dirigió 17 partidos, de los que triunfó en cuatro, igualó en cinco y cayó en ocho.

Gago es el cuarto entrenador despedido en el Apertura. Antes perdieron el trabajo sus compatriotas Pablo Guede, quien salió del Puebla, Eduardo Berizzo, separado del León, y Gonzalo Pineda, quien dejó del Atlas. EFE