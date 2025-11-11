A qué hora juega hoy Paraguay vs. Irlanda y dónde ver en vivo

La selección paraguaya disputa hoy un partido clave en el Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich enfrenta a Irlanda por la clasificación a los 16avos de final: el partido, por la tercera y última fecha del Grupo J, comienza a las 10:30, hora de Paraguay, en la Cancha 5 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán.

Paraguay vs. Irlanda: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 10:30 horas

Argentina: 10:30 horas

Brasil: 10:30 horas

Uruguay: 10:30 horas

Chile: 10:30 horas

Ecuador: 08:30 horas

Colombia: 08:30 horas

Perú: 08:30 horas

Venezuela: 09:30 horas

Bolivia: 09:30 horas

El Salvador: 07:30 horas

México: 07:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 05:30 horas

Estados Unidos - Este: 08:30 horas

Inglaterra: 13:30 horas

España: 14:30 horas

Bélgica: 14:30 horas

Marruecos: 14:30 horas

Sudáfrica: 14:30 horas

Paraguay vs. Irlanda: ¿Dónde ver hoy por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8