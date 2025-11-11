A qué hora juega hoy Paraguay vs. Irlanda y dónde ver en vivo

La selección paraguaya disputa hoy un partido clave en el Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich enfrenta a Irlanda por la clasificación a los 16avos de final: el partido, por la tercera y última fecha del Grupo J, comienza a las 10:30, hora de Paraguay, en la Cancha 5 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán.
Paraguay vs. Irlanda: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 10:30 horas
Argentina: 10:30 horas
Brasil: 10:30 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 10:30 horas
Chile: 10:30 horas
Ecuador: 08:30 horas
Colombia: 08:30 horas
Perú: 08:30 horas
Venezuela: 09:30 horas
Bolivia: 09:30 horas
El Salvador: 07:30 horas
México: 07:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 05:30 horas
Estados Unidos - Este: 08:30 horas
Inglaterra: 13:30 horas
España: 14:30 horas
Bélgica: 14:30 horas
Marruecos: 14:30 horas
Sudáfrica: 14:30 horas
Paraguay vs. Irlanda: ¿Dónde ver hoy por TV?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8