Mundial Sub 17 Qatar: Paraguay pasó Irlanda, ahora se viene Brasil

Paraguay sumó cuatro puntos al cierre del Grupo J, quedando por detrás de Irlanda con 7 y Uzbekistán con 6, este luego de vencer por 6-1 a Panamá, selección que no consiguió punto alguno.

La Albirroja quedó entre los ocho mejores terceros de la fase inicial para avanzar entre los 32 seleccionados que el viernes tendrán la chance de seguir en carrera. De las 48 selecciones que iniciaron este Mundial, solamente 16 quedaron fuera.

Si bien nuestra selección alcanzó el objetivo primario de avanzar a la siguiente ronda, los dirigidos por Mariano Uglessich aún no pudieron demostrar un nivel de juego competitivo en los tres primeros partidos.

Para el entrenador Uglessich ahora “empieza otro torneo y vamos competir”, aunque hasta el partido de este martes frente a los irlandeses, Paraguay no mostró hasta el momento un patrón de juego, más bien planteó esquemas defensivos y apostando al contraataque, como una de las pocas opciones de gol mostradas.

Ahora las exigencias del torneo son superiores a la fase de grupos y el rival de turno es una de las mejores: Brasil, que clasificó primera en su grupo, con 12 goles marcados y solo uno en contra.

Los chicos de la Albirroja tendrán un desafío muy importante el viernes y dependerá de varios factores poder salir adelante, pero más que nada de un planteamiento eficiente, que aproveche las virtudes de nuestros jugadores y las debilidades del rival. Pero lograr el objetivo de un triunfo, hay que encontrar la combinación de ambos, una tarea que el cuerpo técnico tendrá que poner en marcha.

Para llegar a esta instancia, Paraguay perdió en primera ronda frente a Uzbekistán por 1-2, venció a Panamá 2-1 y empató sin goles con Irlanda, sumando así cuatro unidades para ser uno de los ocho mejores terceros.

Otras selecciones sudamericanas que avanzaron a los dieciseisavos de final son Argentina, Venezuela y Colombia, mientras que de norteamerica están entre los 32 mejores, México, Estados Unidos y Canadá.

La selección nacional Sub 17 utilizó a los siguientes futbolistas en el juego ante Irlanda: Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta (90’+2’ Ymanol Ruiz); Aldo Sanabria, Thiago Vera, Carlos Franco (83’ Diego Ruiz), Pedro Villalba (72’ Milan Freyres) y Jhosías Campss (46’ Édgar Ojeda); Mauricio De Carvalho (46’ José Buhring).