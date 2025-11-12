Amistosos internacionales: Sudamericanos se pulen afuera

Argentina, vigente campeona del mundo, cerrará el año en Luanda este viernes, a las 13:00 (hora paraguaya), con un único juego de fogueo ante Angola.

El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, no convocó a jugadores del torneo local ni a Emiliano “Dibu” Martínez, y contará con un plantel corto de 24 futbolistas, con Lionel Messi a la cabeza.

En un periplo por Inglaterra y Francia, el entrenador italiano Carlo Ancelotti pondrá a prueba a un Brasil con veteranos como Casemiro, Fabinho y Marquinhos, mezclados con la frescura de Vitor Roque, Estevão y Vinícius Junior.

La Canarinha jugará el sábado a las 13:00 ante Senegal en el Emirates Stadium, en Londres, y tres días después frente a Túnez en el Pierre-Mauroy, en Lille, desde las 16:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, se presentará con una nómina de confianza, oxigenada con el fogueo de jóvenes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Tricolor enfrenta a Canadá este jueves en Toronto (21:30) y a Nueva Zelanda el martes en Nueva Jersey (22:30), con nombres emergentes como Jeremy Arévalo y los retornos estelares de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata.

Otro DT argentino, Néstor Lorenzo, seguirá usando con Colombia la fórmula que lo ha mantenido a flote, estelarizada por Luis Díaz, que brilla en Europa con el Bayern de Múnich. Los cafeteros medirán frente a Nueva Zelanda el sábado en Fort Lauderdale (21:00) y después el martes ante Australia en Harrison, Nueva Jersey (22:00).

Para los amistosos de Uruguay, que será visitante el sábado ante México en Torreón (22:00), y el martes en Tampa contra Estados Unidos (21:00), el seleccionador Marcelo Bielsa llenó su convocatoria de finalistas de la Libertadores: Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña, del Flamengo; y Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres, del Palmeiras.