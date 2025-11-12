El Bayern recuerda a sus sudamericanos, entre ellos Santa Cruz y Dos Santos

El delantero Roque Santa Cruz es recordado como una leyenda del club. Tras destacar con la selección paraguaya Sub-20, el entonces director deportivo, Uli Hoeneß, viajó personalmente para asegurar su fichaje. Santa Cruz forjó una exitosa carrera en Múnich, acumulando 51 goles en 229 partidos oficiales. Su palmarés incluye cinco Bundesligas, tres Copas de Alemania, una UEFA Champions League y una Copa Intercontinental.

En contraste, la etapa de Julio Dos Santos en el Bayern no fue exitosa. El mediocampista, que llegó procedente de Cerro Porteño, es recordado como una de las peores inversiones en la historia del club. Pese a coincidir con la obtención de una Bundesliga y una Copa de Alemania, Dos Santos solo disputó 10 partidos con la camiseta del poderoso equipo alemán.

Actualmente, la figura sudamericana que se roba los reflectores es el colombiano Luis Díaz. Desde su llegada a Múnich, el atacante cafetero ha generado un gran impacto con actuaciones sobresalientes. Díaz ha demostrado ser determinante en la mayoría de los partidos, sumando 11 tantos y 5 asistencias en solo 17 partidos con el equipo bávaro.