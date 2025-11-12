El portugués Cristiano Ronaldo espera recibir el abucheo de los hinchas de Irlanda

El cinco veces ganador del Balón de Oro y actual jugador del Al-Nassr saudita, afirmó en conferencia de prensa que espera una recepción hostil por parte de la afición local. “El estadio me va a abuchear, estoy acostumbrado, espero que lo hagan, quizá quite presión a los demás jugadores”, declaró el atacante. Ronaldo considera que este partido será “difícil”, anticipando una selección irlandesa replegada y sin conceder espacios.

Portugal, que lidera el Grupo F del clasificatorio de la UEFA con cinco puntos de ventaja a falta de dos jornadas, aseguraría su presencia en el Mundial 2026 con una victoria en Dublín. De concretarse, este sería el sexto Mundial en la carrera del astro luso, quien a sus 40 años afirmó el martes que cree que esta será su última participación en la Copa del Mundo.

Ronaldo, quien suma 953 goles a lo largo de su trayectoria profesional, también fue consultado sobre la remota posibilidad de alcanzar la marca de 1.000 goles en la final del Mundial. “Tú has visto demasiadas películas, eso sería demasiado perfecto”, sonrió. “Volviendo a la realidad, todas esas estadísticas me hacen feliz. Una selección nacional nunca depende de un solo jugador, pero me gusta marcar la diferencia con goles”, confesó el histórico goleador.