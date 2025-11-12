Marc Cucurella: “Lamine quería estar con nosotros”

La polémica surgió tras la desconvocatoria de Lamine Yamal por el seleccionador, Luis de la Fuente, debido a problemas de pubis. Previamente, el jugador se había sometido a un tratamiento más intensivo en su club. Esta situación motivó un comunicado de la RFEF donde los médicos mostraban su malestar por la gestión del caso.

A pesar de la controversia, Cucurella defendió la voluntad del jugador en la concentración: “Vino aquí y quería estar con nosotros”, defendió Cucurella valorando lo ocurrido en los dos primeros días de concentración de la selección española para la disputa de los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026.

El defensor reconoció la complejidad de la lesión y la pérdida que representa para el equipo: “Al final es un tema complicado”, reconoció Cucurella. “Tengo a compañeros en el Chelsea con problemas de pubis y es difícil. Será una baja importante. Nos habría gustado que estuviera aquí con nosotros para poder celebrar la clasificación al Mundial, pero lo importante es que se recupere bien”.

Cucurella enfatizó la importancia de la total recuperación de Yamal pensando en el largo plazo, con la vista puesta en el Mundial 2026: “Es importante que vuelva a su mejor nivel, que deje atrás esas molestias porque viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros”, sentenció.

España lidera el Grupo E del clasificatorio con 12 puntos, tres más que Turquía (9). La ‘Roja’ jugará un partido crucial el sábado 15 al visitar a Georgia (3 puntos) y cerrará su participación el martes 18 recibiendo a Turquía (9 puntos) en casa. Los dos partidos son fundamentales para sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.