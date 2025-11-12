Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2025 - 14:07

Fallece en España el paraguayo Lezcano, parte del mejor Elche

Juan Carlos Lezcano, histórico futbolista paraguayo del Elche, fallecido en España a la edad de 87 años.
El Elche anunció este miércoles el fallecimiento a los 87 años de edad del exjugador paraguayo Juan Carlos Lezcano, parte del mejor equipo ilicitano de la historia y el futbolista extranjero con más partidos disputados en la historia de la entidad.

Por ABC Color

Juan Carlos Lezcano firmó por el Elche en 1962 y compitió durante nueve temporadas en el equipo ilicitano, ocho de ellas en Primera, y disputó en 1969 la final de la Copa del Rey.

El “Chino”, apelativo con el que era conocido, disputó un total de 254 partidos de Liga y anotó 42 goles. Tras el descenso del Elche en 1972, el paraguayo jugó en otros equipos de la zona, como el Eldense, el Villena y el Crevillente, club en el que colgó las botas y en el que comenzó su etapa como entrenador.

En el club ilicitano fue técnico del filial a mediados de los 60 y segundo de Felipe Mesones en el primer equipo. Durante varias etapas asumió la dirección del equipo de forma interina tras una destitución, la última a mediados de los 90. EFE

