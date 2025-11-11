Estados Unidos-Paraguay: de aquel amistoso siete años atrás cuatro están en el equipo

Este martes fue el segundo día de entrenamiento del plantel de la selección mayor esperando el partido amistoso pactado para este sábado. De aquel juego de preparación de siete años atrás cuatro futbolistas están en el equipo base que perfila el entrenador albirrojo, Gustavo Alfaro.

Lea más: Mundial Sub 17 Qatar: Paraguay pasó Irlanda, ahora se viene Brasil

A las 19:00 del sábado, en el Subaru Park de Pensilvania, es el partido premundialista. En la disputada a fines de marzo de 2018, en el Wakemed Soccer Park (California), integraron la formación el arquero Roberto Junior Fernández, los defensores Gustavo Gómez, Junior Alonso y el ofensivo Miguel Almirón.

Entonces la Albirroja tuvo en el banco al entrenador Gustavo Morínigo, en la preparación de los seleccionados clasificados al Mundial Rusia 2018.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El triunfo fue de los estadounidenses por 1-0, y en el equipo paraguayo se alistaron: Roberto Junior Fernández; Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso; Rodrigo Rojas (82’ Derlis González), Cristian Riveros (64’ Richard Ortiz) y Óscar Romero (80’ Cecilio Domínguez); Néstor Camacho (54’ Hernán Pérez), Federico Santander y Miguel Almirón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gol norteamericano lo registró de penal Boby Wood, casi al finalizar el PT.

Entre 1997 y 2018 pasaron cinco partidos de preparación entre paraguayos y estadounidenses, con el recuento de dos victorias del rival de este sábado, un par de empates y un solo triunfo albirrojo, el de 2011 (1-0, gol de Tacuara Cardozo) y en el banco Tata Martino.

Es la segunda jornada de tarea albirroja, en el campo de la Universidad de Delaware, y Andrés Cubas aún se integró por una cuestión administrativa de los convocados por Gustavo Alfaro.

A propósito del técnico, el del sábado será el tercer juego amistoso en su ciclo, los anteriores fueron Japón (2-2) y Corea del Sur (0-2). En marzo 2026 habrá otro par de juegos.