Tecnología de vanguardia en las finales de las Copas Libertadores y Sudamericana

La Comisión de Árbitros y la de Broadcast de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) han decidido reforzar la precisión con una doble implementación. Además del SAOT, se utilizará la Tecnología de Línea de Gol. Esta permite un seguimiento inmediato de las situaciones frente al arco para determinar con certeza si el balón cruzó o no la línea, confirmando la anotación.

El ente rector del fútbol suramericano especificó la infraestructura que se desplegará en los estadios, con un total de 24 cámaras especializadas alrededor del campo de juego. Diez de ellas estarán destinadas al sistema SAOT y catorce serán para la Tecnología de Línea de Gol. El SAOT utiliza un “seguimiento óptico automatizado que registra en tiempo real la posición de cada jugador y del balón, procesando más de un millón de puntos de datos por segundo”.

Ambas tecnologías se utilizarán en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, el 22 de noviembre para la final de la Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro. Una semana después, el 29 de noviembre, se aplicarán en el estadio Monumental de Lima para la final de la Libertadores que enfrentará a Palmeiras y Flamengo. La Conmebol destacó que estos sistemas fueron adoptados por primera vez en 2024 en las finales continentales.

Fuente: EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy