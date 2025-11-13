Amistosos internacionales: Argentina recibe baño de masas antes de medir a Angola

El combinado argentino, que este jueves recibió el cariño de los aficionados en España, luego del entrenamiento se trasladó a Angola, donde jugará este viernes un amistoso en Luanda, aunque antes desató la locura en el campo del Elche, un equipo de la primera división española.

“Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona”, señaló el número 10 de Argentina en un mensaje difundido por redes sociales acompañados por fotos.

La Argentina de Lionel Scaloni cierra este viernes sus actividades del año, a las 13:00 (hora de Paraguay) en el país africano, con un plantel de 24 jugadores con caras nuevas, como los mediocampistas Gianluca Prestianni (Benfica) y Máximo Perrone (Como) y el delantero Joaquín Panichelli (Estrasburgo).