Francia golea a Ucrania y sella su pase al Mundial 2026

La doble campeona del mundo (1998 y 2018) disputará su decimoséptima participación en un Mundial, siendo esta la octava de manera consecutiva. Francia se impuso en un Grupo D, que también incluía a Islandia y Azerbaiyán, y se une a Inglaterra como una de las primeras naciones europeas en asegurar su pase al torneo. La clasificación sirvió también como un sentido homenaje a las 132 víctimas mortales de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, de los que se cumplieron 10 años.

A pesar de la ausencia de figuras como Ousmane Dembélé por lesión, el equipo de Didier Deschamps dominó con un 75% de posesión, pero se topó con una selección ucraniana fuertemente organizada. Hasta el descanso, los locales solo contaron con dos ocasiones claras: una de Mbappé y un disparo de Bradley Barcola que se estrelló en el poste.

El partido se abrió tras el descanso en una jugada crucial. Inmediatamente después de que el VAR descartara un penalti contra Francia por una acción de Dayot Upamecano, se pitó una pena máxima a favor de los galos, provocada por Olise. Mbappé no dudó ante el portero Anatoliy Trubin y anotó con clase “a lo Panenka” (minunto 55), poniendo fin a 55 minutos de sequía.

Tras el gol, Deschamps refrescó el ataque con la entrada de Hugo Ekitiké y Maghnes Akliouche, frente a una Ucrania inoperante en ofensiva, dirigida por la leyenda Serhiy Rebrov.

Michael Olise redondeó una destacada exhibición individual con el segundo gol (minuto 76), mostrando calma y precisión en su definición. Mbappé engordó su cuenta personal en una jugada embarullada (minuto 83) y se acercó al récord histórico de la selección.

El delantero del Real Madrid sumó así su gol número 55 en 94 encuentros, quedando a solo dos de igualar los 57 aciertos de Olivier Giroud, el máximo anotador de la historia de la selección. Mbappé aún tuvo tiempo para asistir a Hugo Ekitiké, quien selló la cuenta (minuto 88) con su primer gol como internacional, poniendo la guinda al previsible pase al Mundial.

Ficha Técnica

Francia (4): Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, 89′), William Saliba, Dayot Upamecano y Lucas Digne; N’Golo Kanté, Manu Koné (Warren Zaïre-Emery, 80′); Michael Olise (Christopher Nkunku, 89′), Bradley Barcola (Hugo Ekitiké, 67′) y Rayan Cherki (Maghnes Akliouche, 68′); Kylian Mbappé. Seleccionador: Didier Deschamps.

Ucrania (0): Anatoliy Trubin; Taras Mykhavko (Oleksandr Zubkov, 75′), Oleksandr Svatok e Illya Zabarnyi; Bogdan Mikhaylichenko, Oleksandr Karavaev, Yehor Yarmolyuk (Nazar Voloshyn, 85′), Oleh Ocheretko (Mikola Shaparenko, 64′), Yehor Nazaryna; Oleksiy Hutsulyak (Vladyslav Vanat, 64′) y Roman Yaremchuk (Viktor Tsyhankov, 75′). Seleccionador: Serhiy Rebrov.

Goles: 1-0, 55′: Kylian Mbappé, de penalti; 2-0, 76′: Michael Olisé; 3-0, 83′: Kylian Mbappé; 4-0, 88′: Hugo Ekitiké.

Árbitro: Slavko Vincic (Serbia), quien amonestó a Manu Koné por Francia y a Mykhavko y Yarmolyuk por Ucrania.

Fuente: EFE