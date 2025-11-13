Francia, la vigesimonovena selección clasificada al Mundial 2026

La vigente subcampeona mundial, que perdió la final de Catar 2022 ante Argentina, aseguró el primer puesto de su Grupo D con autoridad. La victoria ante Ucrania tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé (autor de dos goles), Michael Olise y Hugo Ekitike, quienes contribuyeron a la goleada que certificó el billete.

Hasta la fecha, Francia e Inglaterra (campeón mundial en 1966) son los únicos representantes de Europa con su pase asegurado para la cita de 2026. Con el nuevo formato del Mundial que contará con 48 selecciones participantes, ya hay 29 plazas confirmadas. La distribución actual de las selecciones clasificadas es la siguiente:

Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos, y México.

Asia (AFC) (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.

África (CAF) (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, y Túnez.

Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, y Uruguay.

Europa (UEFA) (2): Inglaterra y Francia.

Oceanía (OFC) (1): Nueva Zelanda.

* Repesca Intercontinental: Además, Bolivia y Nueva Caledonia ya tienen su plaza asegurada para el torneo de repesca intercontinental, que otorgará los dos últimos boletos para el Mundial 2026.

Fuente: EFE