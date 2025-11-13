Laporta asegura que Messi “debería tener una estatua” en el nuevo Camp Nou

Laporta expresó su convicción sobre el futuro del ’10′: “Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter de Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia”, afirmó el dirigente del Barça.

Laporta pronunció estas palabras durante la presentación del libro ‘Jo vaig viure a La Masia’ (Yo viví en La Masia). El libro, escrito por el periodista de TV3 Xavi Torres y editado por Cossetània Edicions, documenta la historia de la célebre residencia y de los 1.007 deportistas que pasaron por ella desde su fundación en 1979 hasta el final de la temporada pasada.

El presidente aprovechó el acto para elogiar el rol formativo de la cantera culé, destacando su valor incalculable: “La Masia no tiene precio. No tenemos La Masia para sacar un rendimiento económico. Formamos personas y deportistas que queremos que lleguen al primer equipo, y si no llegan, que sean personas que se puedan defender en la vida y en el mundo del fútbol”, señaló el presidente de la entidad azulgrana.

“La Masia no es una fábrica, es una casa donde vive un grupo de personas que compone una familia” y “esta institución ha sobrevivido con el paso de los años por el sueño de todos los residentes de jugar en el Barça”, añadió Laporta, resaltando su papel como “escuela de valores”.

Laporta comentó que “ojalá se pueda dar” en el futuro una imagen icónica como la de la gala del Balón de Oro de 2010, cuando Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández coparon el podio.

Por su parte, el autor, Xavi Torres, comentó que el libro busca “realizar un ejercicio de memoria histórica” para reconocer la contribución de todas las personas que han convivido en la residencia. Torres destacó el impacto de la cantera con datos contundentes: “De los diez jugadores con más partidos en la historia del Barça, nueve son de la cantera. Es algo único”. Además, cifró en 18 los jugadores formados en La Masia que han superado los 100 partidos con el primer equipo, una lista a la que pronto se unirán Pau Cubarsí y Fermín López.

La presentación, celebrada en el centro de Barcelona, contó con una nutrida representación de la actual junta directiva, así como exjugadores como Iván de la Peña y Guillermo Amor.

Fuente: EFE