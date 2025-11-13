“No es justo que clasifiquen seis”: El enojo de Gattuso con los clasificados de Sudamérica al Mundial 2026

Italia pelea por un lugar en el Mundial 2026. Los tanos ocupan el segundo lugar del Grupo I a 3 puntos de Noruega cuando restan 6 unidades por disputar: Desde las 16:45, miden a Moldavia y están obligados a ganar y esperar que los noruegos (vs. Estonia, 14:00) no triunfe para soñar con la clasificación directa en la última fecha de las Eliminatorias de la UEFA.

Lea más: Mundial 2026: Las cinco selecciones que pueden clasificar hoy

Y en medio del complicado momento de los italianos, ausentes en Rusia 2018 y Qatar 2022, Gennaro Gatusso criticó la cantidad de clasificados de Sudamérica a la Copa del Mundo. “No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”, expresó el entrenador en una conferencia previa al encuentro.

Gennaro Gatusso: “Me produce cierta tristeza”

“Ver al grupo sudamericano con seis equipos clasificados directamente para el Mundial me produce cierta tristeza”, continuó el técnico de 47 años sobre las Eliminatorias Sudamericanas, que por el aumento de participantes, de 32 a 48, para el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026, también incrementó el cupo de 4,5 a 6,5 para las selecciones clasificadas de la Conmebol.