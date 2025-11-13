Portugal aplaza su pase al Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo expulsado

Ahora, el equipo de Roberto Martínez se ve obligado a ganar en casa a Armenia, ya eliminada, para asegurar el liderato del Grupo F. La derrota, causada por un doblete del inspirado Troy Parrot, mantiene a Portugal líder con 10 puntos, pero le da vida a Hungría (8 puntos) e Irlanda (7 puntos).

Cristiano Ronaldo, con posibilidades de disputar su sexto Mundial, vio la roja directa tras la revisión del VAR. La estrella lusa fue expulsada en el minuto 61 por un codazo propinado en la espalda de un defensor rival, por lo que será una baja sensible el domingo. Irlanda, dirigida por Heimir Hallgrimsson, superó a Portugal gracias a una defensa sólida y una estrategia eficaz a balón parado.

A pesar del dominio inicial de Portugal, que acorraló a Irlanda en su campo, el marcador se abrió a favor de los locales en su primer tiro a portería: en el minuto 17, tras un saque de esquina, Parrot remató a placer, aprovechando un grave despiste de la zaga. El 2-0 llegó justo antes del descanso (minuto 45), cuando Parrot firmó su doblete con un disparo ajustado al primer palo.

La frustración de los portugueses culminó con la expulsión de Ronaldo, reduciendo sus posibilidades ante un rival crecido y sólido. Aunque Portugal disparó 27 veces (5 a puerta) frente a 14 de Irlanda (3), la selección local fue determinante en las áreas, asegurando la sorpresiva victoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha Técnica

Irlanda (2): Jugaron Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, y Scales (sustituido por Dunne, 86′); Taylor, Cullen, y Azaz (sustituido por Ebosele, 79′); Ogbene (sustituido por Johnston, 86′), y Parrott (sustituido por Idah, 68′).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Portugal (0): El once estuvo formado por Diogo Costa; Cancelo (Semedo, 46′), Inacio (Veiga, 46′), Dias, Dalot; Rúben Neves, João Neves (Gonçalo Ramos, 78′), Vitinha; Bernardo Silva (Trincão, 66′), Cristiano y Joao Félix (Conceição, 63′).

Goles: Los tantos fueron anotados por Troy Parrott en el minuto 17 (1-0) y nuevamente en el minuto 45 (2-0).

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó con tarjeta amarilla a Joao Cancelo (19′) y Rubén Dias (45′+3′) por Portugal, y a Finn Azaz (38′), Jack Taylor (45′+3′) y Liam Scales (86′) por Irlanda. Expulsó a Cristiano Ronaldo con roja directa por Portugal.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026, disputado en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda.

Fuente: EFE