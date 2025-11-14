Croacia clasifica y Luka Modrić jugará su quinto Mundial

El ‘Mago de Zadar’, de ir convocado por Zlatko Dalić, sumará con 40 años otra participación en una Copa del Mundo, tras las de 2006 (Alemania), 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Catar), ya que en la de 2010 Croacia no estuvo presente.

Lea más: Luka Modrić y Croacia, la trigésima selección clasificada al Mundial 2026

Un club de leyendas

Modrić se unirá a un selecto club de futbolistas con cinco o más Mundiales disputados. En esta élite figuran los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, el italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lothar Matthäus. Además, Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentina) y Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Portugal) están cerca de jugar este verano su sexto Mundial.

Será el séptimo Mundial que dispute el equipo de los Balcanes desde su independencia, siendo el de 1998 (Francia, semifinales) el primero y el de Rusia (2018) en el que llegó más lejos, tras la derrota en la final contra la selección gala por 4-2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fase de clasificación

Con 19 puntos y seis victorias en siete partidos, con el solo empate ante República Checa por 0-0, la selección de Dalić ha firmado una gran fase de grupos, emparejada con Gibraltar y Montenegro además de la selección checa y la feroesa. Precisamente contra el otro equipo balcánico del grupo L jugará Croacia su último partido de esta fase, fuera de casa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante Islas Feroe, la selección croata empezó perdiendo con el tanto de Gezá David Turi (m.16) tras un tiro desde la frontal que rebotó en Josip Vošković y engañó al portero Dominik Livaković. Pero poco después llegó el empate del defensor del Manchester City, Joško Gvardiol (m.23), quien anotó con un tiro cruzado desde la izquierda en el interior del área.

La superioridad de los croatas, que avasallaron al rival en posesión y tiros, se materializó con el segundo y el tercer tanto, marcados por Petar Musa (m.57) y Nikola Vlašić (m.70) respectivamente.

Un partido que terminó 3-1 pero que debió tener un resultado más abultado. Islas Feroe, con un partido más que el resto, se queda en tercera posición del grupo con 12 puntos, detrás de los checos con 13.

Fuente: EFE