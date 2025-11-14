Luka Modrić y Croacia, la trigésima selección clasificada al Mundial 2026

El equipo liderado por Luka Modrić, quien podría jugar su quinto Mundial, solo necesitaba un empate para alcanzar su objetivo matemático. Sin embargo, Islas Feroe sorprendió al tomar la ventaja con un gol de Geza Turi. Los croatas reaccionaron con autoridad gracias a los tantos de Joško Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlašić, proporcionando el triunfo final al conjunto dirigido por Zlatko Dalić.
Lea más: Croacia clasifica y Luka Modrić jugará su quinto Mundial
Con esta clasificación, Croacia se une a Inglaterra y Francia como las únicas selecciones europeas con presencia asegurada hasta el momento, adjudicándose la trigésima plaza de las 48, dejando 18 plazas disponibles para la cita ecuménica.
Las plazas confirmadas para la Copa del Mundo 2026
Treinta de las 48 plazas disponibles para el Mundial están ya confirmadas. La distribución por confederación es la siguiente:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.
Europa (UEFA) (3): Croacia, Inglaterra y Francia.
Sudamérica (CONMEBOL) (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Asia (AFC) (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
África (CAF) (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
En el Torneo de Repesca Intercontinental (que concederá dos boletos adicionales) ya tienen plaza asegurada los siguientes equipos: Bolivia y Nueva Caledonia.
Fuente: EFE