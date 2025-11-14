La fórmula de Ancelotti para Brasil: defensa sólida para desatar a Vinícius

En una rueda de prensa previa a los amistosos de la Canarinha, Ancelotti rememoró un hito histórico para argumentar su estrategia. “Yo recuerdo el Mundial de 1994, (Brasil) era un equipo muy sólido, con doble pivote, muy cerrado, con líneas muy juntas y Bebeto e Romário adelante”, señaló el italiano, trayendo a la memoria a la selección que conquistó el cuarto de los cinco campeonatos mundiales del país.

El mensaje fue claro y directo: “Una defensa sólida ayuda a los jugadores de calidad a marcar la diferencia”, declaró el técnico. Insistió en la víspera de los encuentros contra Senegal (sábado en Londres) y Túnez (martes en Lille, Francia) que “Defender bien es fundamental”.

Ancelotti puso el foco en el rol crucial de los mediocampistas Casemiro y Bruno Guimarães, pilares para asegurar el equilibrio defensivo y la búsqueda de alternativas en esa zona.

El entrenador de 66 años confirmó su confianza en la estructura de doble pivote: “Todas las veces que el equipo jugó con doble pivote, las cosas salieron bien (...). Son muy importantes, han hecho buenos juegos y confío mucho en ellos”, expresó. Para ampliar las variantes, Ancelotti justificó la convocatoria de un jugador con experiencia en la posición: “Tenemos que encontrar jugadores que puedan jugar esa posición y por eso Fabinho está aquí”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fabinho regresa así a la órbita de la selección, tras haber jugado sus últimos compromisos con Brasil en el Mundial de Catar 2022. Además, Ancelotti mencionó la posibilidad de usar a Éder Militão como lateral derecho para fortalecer la zaga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La preocupación del ex-entrenador del Real Madrid por la retaguardia se justifica en los resultados recientes. Si bien Brasil encajó solo un gol en sus primeras cinco presentaciones bajo su mando, su último partido terminó en una derrota 3-2 ante Japón. Los nipones consiguieron remontar la desventaja de 2-0 que tenían al descanso en ese amistoso llevado a cabo en Tokio, pocos días después de que la Verdeamarela goleara 5-0 a Corea del Sur.

Respecto al rival del sábado, Ancelotti alertó que Senegal tiene “un equipo muy fuerte”, con “jugadores top”. Para finalizar, hizo un elogio personal a su exdirigido: “Tuve la suerte de entrenar a (Kalidou) Koulibaly y es uno de los mejores defensores que he entrenado”, remató.

Fuente: AFP