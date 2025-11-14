Messi y Lautaro firman la victoria de Argentina ante Angola

A la Albiceleste le costó encontrar su ritmo en la capital angoleña hasta que Messi asistió a Lautaro Martínez, quien abrió el marcador en el minuto 44. Los papeles se invirtieron en el minuto 82, con Martínez sirviendo el pase a Messi, quien sentenció el partido con un disparo al segundo poste.

Martínez venció al portero Hugo Marques (de 39 años) para el primer gol. Ambos referentes ofensivos fueron sustituidos al final del segundo tiempo por el director técnico, Lionel Scaloni. El resultado era previsible, ya que Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, 87 puestos por encima de Angola.

El principal valor del partido para el cuerpo técnico fue la oportunidad de experimentar en el último encuentro del año para Argentina. El entrenador Lionel Scaloni hizo debutar a cuatro nuevos talentos: Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Gianluca Prestianni (Benfica), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Máximo Perrone (Como 1907).

El mediocampista Rodrigo De Paul resaltó la filosofía del equipo tras el pitido final al canal TyCSports: “Siempre nos tomamos todos los partidos con la misma seriedad”. Además, destacó la importancia del estreno de los nuevos jugadores con la celeste y blanca.

El partido tuvo la particularidad de ver a Gerónimo Rulli en el arco, ante la ausencia del titular Emiliano “Dibu” Martínez. Scaloni había anticipado que las bajas serían reemplazadas por jugadores que él estaba siguiendo. El encuentro “nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar”, señaló.

El seleccionador fue claro sobre la presión interna de la convocatoria: “Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar”. A pesar de las pruebas, Scaloni tiene la certeza de que Dibu Martínez será su portero titular en Norteamérica, donde Argentina defenderá el título mundial.

El partido, disputado en el estadio nacional de la capital angoleña, también sirvió para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Angola, la nación del sur de África, antigua colonia portuguesa.

