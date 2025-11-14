Mbappé alcanza los 400 goles, más joven que Messi y Cristiano Ronaldo

Según el portal especializado Transfermarkt, el delantero francés logró este hito a los 26 años, 10 meses y 25 días, convirtiéndose en el más precoz de la era moderna, superando a las dos grandes leyendas del fútbol contemporáneo. Para dimensionar su hazaña, Leo Messi llegó a los 400 tantos cuando tenía 27 años, 3 meses y 3 días, mientras que Cristiano Ronaldo lo hizo a los 28 años, 11 meses y 1 día. Mbappé batió además el récord de precocidad que ostentaba la leyenda alemana Gerd Müller (27 años, dos meses y 17 días).

Es importante destacar que, si bien Mbappé es el más joven, tanto Messi (525 partidos) como Müller (403 partidos) alcanzaron los 400 goles en un menor número de encuentros que el francés, quien necesitó un total de 537 partidos para lograr esta marca.

Desde que comenzó su carrera profesional a los 16 años, el capitán de Francia ha distribuido sus 400 goles de la siguiente manera: acumula 27 dianas con el Mónaco (en 60 partidos); 256 con el PSG (en 308 encuentros); 62 con el Real Madrid (en 75 partidos); y 55 con la selección de Francia (en 94 encuentros internacionales).

Con 55 tantos en el combinado nacional, Mbappé se acerca cada vez más al récord histórico de la selección francesa, actualmente en manos de Olivier Giroud, quien suma 57 aciertos y se encuentra retirado de la selección pero aún en activo en el Lille.

Fuente: EFE